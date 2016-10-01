بعدما أوقفت بيع و إنتاج ''غالاكسي نوت 7''..هذا ما وقع للشركة العالمية ''سامسونغ''

خفض العملاق الكوري الجنوبي ''سامسونغ إلكترونيكس''، اليوم الأربعاء، توقعاته لأرباحه في الفصل الثالث من السنة ب33,3 في المئة، نظرا للخسائر الناجمة عن فشل جهاز ''غالاكسي نوت 7'' الذي أرغم على سحبه من الأسواق

شوف تيفي:وكالات

خفض العملاق الكوري الجنوبي "سامسونغ إلكترونيكس"، اليوم الأربعاء، توقعاته لأرباحه في الفصل الثالث من السنة ب33,3 في المئة، نظرا للخسائر الناجمة عن فشل جهاز "غالاكسي نوت 7" الذي أرغم على سحبه من الأسواق ثم على وقف إنتاجه نهائيا.

وأقرت سامسونغ، أمس الثلاثاء، بإحدى أسوأ إخفاقاتها التجارية مع إعلانها وقف إنتاج "نوت 7" الذي كان يفترض ان يكون منتجا وسطا بين هاتف ذكي وجهاز لوحي، بعد شهرين على اطلاقه.

كما أوصىت سامسونغ جميع مستخدمي "نوت 7" بإطفائه بسبب مخاطر انفجاره، بينما تنتشر بشكل كثيف على الانترنت تسجيلات فيديو لأجهزة من هذا الطراز والدخان ينبعث منها.

وخفض المنتج العالمي الأول للهواتف الذكية، أمس الأربعاء، توقعاته لنتائج الفصل الثالث الذي انتهى في أواخر شتنبر الماضي.

وباتت سامسونغ تعول على أرباح بقيمة 5200 مليار وون (4,17 مليار أورو) في مقابل 7,800 مليار وون أعلنتها الجمعة.

كما خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية بـ4 في المئة لتصبح 47 ألف مليار وون.