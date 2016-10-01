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هذه هي المادة الممنوعة التي تم العثور عليها بمطار محمد الخامس الدولي
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 13:36 هذه هي المادة الممنوعة التي تم العثور عليها بمطار محمد الخامس الدولي | حوادث و حقوق
هذه هي المادة الممنوعة التي تم العثور عليها بمطار محمد الخامس الدولي
تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية المراقبة والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز 750 غراما من مخدر الكوكاكين، كانت ملفوفة ومعبأة في 12 علبة خاصة بمواد التجميل، تم العثور عليها داخل الحقائب الشخصية للمشتبه فيه البالغ من العمر 41 سنة.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر حل بمطار محمد الخامس الدولي، قادما من ساوباولو بالبرازيل ومتوجها صوب مطار لاغوس، قبل أن تكشف إجراءات الأمن تورطه في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني التي أبرزت أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصالحها لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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