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دراسة مثيرة.. الأزواج الذين يتعاطون المخدرات أكثر سعادة
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 13:21 دراسة مثيرة.. الأزواج الذين يتعاطون المخدرات أكثر سعادة | منوعات
دراسة مثيرة.. الأزواج الذين يتعاطون المخدرات أكثر سعادة
نشر موقع ''الإندبندنت''، أخيراً، دراسة غريبة٬ تقول إن الأزواج الذين يتعاطون المخدرات بشتى أنواعها هم الأكثر قدرة على حل المشكلات٬ وبالتالي هم سعداء أكثر من باقي الأزواج.

"شوف تيفي"

نشر موقع "الإندبندنت"، أخيراً، دراسة غريبة٬ تقول إن الأزواج الذين يتعاطون المخدرات بشتى أنواعها هم الأكثر قدرة على حل المشكلات٬ وبالتالي هم سعداء أكثر من باقي الأزواج.

وأوضح الموقع ذاته بأن هذه النتائج التي توصل إليها بعض خبراء العلاقات العاطفية بلندن٬ كان بعد إجراء اختبارات على أزواج تحت تأثير المخدر، لاحظوا كيف يتعاملون مع الخلافات الشخصية٬ وكذلك كيف يتواصلون سوياً.

وأكد التقرير أن الأزواج الذين يتعاطون المخدرات يكونون أكثر ألفة وود مع بعضهما البعض، ولهم القدرة على حل مشاكلهم بشكل حقيقي وبسيط، فضلاً عن أرواحهم المنصهرة سوياً تحت تأثير المُخدر يجعل الطرف الأخر قادر على استقبال النقد من الشريك، كما أن التواصل بينهم يكون أفضل بكثير من كونهم في حالتهم الطبيعية، ويعبر كلاهما عن مشاعره بشكل أعمق من المعتاد، وخاصة الرجال الذين يكونون أكثر تأثراً بالمواد المخدرة، وأكثر تسامحاً وهدوءا في التعامل مع مشاكل الشريك.

 

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المغرب شوف تيفي الأزواج الخلافات الشخصية العلاقات العاطفية المخدر الرجال

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