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بالصورة..حادث اصطدام خطير بين دارجة نارية من الحجم الكبير ودراجة رجل شرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 13:08 بالصورة..حادث اصطدام خطير بين دارجة نارية من الحجم الكبير ودراجة رجل شرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
بالصورة..حادث اصطدام خطير بين دارجة نارية من الحجم الكبير ودراجة رجل شرطة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' أن حي بوركون، شهد أمس الثلاثاء، حادثا خطيراً بين دراجة نارية من الحجم الكبير ودراجة رجل شرطة كان يطارد صاحب الدراجة.

  "شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" أن حي بوركون، شهد أمس الثلاثاء، حادثا خطيراً بين دراجة نارية من الحجم الكبير ودراجة رجل شرطة كان يطارد صاحب الدراجة.

 وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشرطي الذي ينتمي لفرقة الدراجين، طالب صاحب الدراجة الكبيرة بالتوقف إلا أن هذا الأخير رفض الاستجابة، لتنطلق المطاردة الهوليودية التي انتهت باصطدام بين الدراجتين وإصابة الشرطي بكسر على مستوى اليد.

 وأضاف المصدر ذاته بأن التفتيش الأولي لصاحب الدراجة النارية الذي تم اعتقاله، بين بأن الدراجة في ملكيته لكنه لا يتوفر على رخصة للسياقة وهو الأمر الذي جعله يحاول الفرار، بينما تم نقل الشرطي بواسطة سيارة للإسعاف إلى مستشفى مولاي يوسف "الصوفي" لتلقي العلاجات الضرورية.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دراجة نارية المطاردة الهوليودية مستشفى مولاي يوسف المطاردة الهوليودية حي بوركون

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