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إنفراد : صفقات العتاد الديداكتيكي أمام القضاء
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 12:55 إنفراد : صفقات العتاد الديداكتيكي أمام القضاء | بوليتيك
إنفراد : صفقات العتاد الديداكتيكي أمام القضاء
أفادت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن ينهي قضاة المجلس الأعلى للحسابات التحقيقات في عملية صفقات العتاد الديداكتيكي الأسبوع الجاري، لإحالتها مباشرة على القضاء.

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن ينهي قضاة المجلس الأعلى للحسابات التحقيقات في عملية صفقات العتاد الديداكتيكي الأسبوع الجاري، لإحالتها مباشرة على القضاء.

وأضافت ذات المصادر، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يشتغلون على آخر ملف في صفقات العتاد الديداكتيكي التي تمت في إطار البرنامج الإستعجالي، حيث من المتوقع إنهاء الملف نهاية هذا الأسبوع في حين ستحال نتائج التحقيقات مباشرة على القضاء نهاية الشهر.

وسبق للمتفشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن قامت بزيارات ميدانية في السنوات الماضية، إلى عدد من الأكاديميات التي أصبحت تسمى حاليا بالمديريات الجهوية، ورصدت بعض الخروقات بصفقات العتاد الديداكتيكي الذي تم اقتناؤه دون أن يتم استعماله نهائيا في بعض المناطق، حسب ما تم تداوله، بل أن بعض التقارير الإعلامية تحدتث عن أن بعض صفقات العتاد الديداكتيكي لا يمكن استعماله من الأساس، لكونه عبارة عن آليات تم تجميعها، ولا يمكن أن تفيد كوسيلة تعليميةّ.

وينتظر، حسب ذات المصادر، أن يطيح ملف صفقات العتاد الديداكتيكي بأسماء وازنة في قطاعات مختلفة، إن تبث تورطهم في هذا الملف الذي أسال مدادا كثيرا.

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