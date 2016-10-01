صادم.. ذئب بشري يحاصر قاصرا في سطح عمارة بسيدي مومن بالبيضاء ويغتصبها. . وهذه هي التفاصيل

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي من إيقاف شخص، وتقديمه للعدالة على إثر تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر مع حالة العود.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي من إيقاف شخص، وتقديمه للعدالة على إثر تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر مع حالة العود.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإنه وفي تفاصيل القضية، فقد توصلت المصالح الأمنية المذكورة بشكاية من الضحية القاصر رفقة والدتها بتاريخ 06 أكتوبر من الجاري، في شأن هتك عرضها من قبل المشتكى به وذلك بسطح العمارة المجاورة لمقر سكنها بسيدي مومن.



وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن البحث أفضى إلى إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، والذي تبين أن له سابقة من أجل قضية مماثلة، حيث قام بالتحرش بجسد الضحية القاصر بدرج العمارة السالف ذكرها قبل أن تنجح في التخلص من قبضته، وقد تم وضعه رهن تدابير المراقبة النظرية لفائدة البحث، قبل أن تتم إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه.