الأمن يمنع احتفالية عاشوراء في أحياء البيضاء.. وها كيفاش

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، قامت ليلة عاشوراء بعمل كبير في العديد من الأحياء الشعبية، حيث منعت المراهقين من إضرام النيران في العجلات المطاطية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، قامت ليلة عاشوراء بعمل كبير في العديد من الأحياء الشعبية، حيث منعت المراهقين من إضرام النيران في العجلات المطاطية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية، عرفت انتشاراً مكثفا لرجال الأمن، الذين استجابوا لمطالب الساكنة بإيقاف هذه الممارسات التي قد تسبب في حوادث خطيرة.

وبالرغم من الاستنفار الأمني الذي عرفته هذه الأحياء، فإن بعض المراهقين انسلوا وقاموا بإضرام النار في العجلات المطاطية واستخدموا المفرقعات بجميع أنواعها وأشكالها، وهو الأمر الذي شكل مصدر إزعاج للساكنة خلال ليلة عاشوراء.