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الإضطرابات ترجئ زيارة الملك محمد السادس لثلاث دول إفريقية
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 11:25 الإضطرابات ترجئ زيارة الملك محمد السادس لثلاث دول إفريقية | بوليتيك
الإضطرابات ترجئ زيارة الملك محمد السادس لثلاث دول إفريقية
كشف مصدر دبلوماسي مغربي، أن الاضطرابات التي تعرفها دولة اثيوبيا حاليا، أدت الى إرجاء زيارة الملك محمد السادس إلى العاصمة أديس أبابا، المحطة الأولى في جولة تقوده إلى ثلاث دول في إفريقيا الشرقية

شوف تيفي

كشف مصدر دبلوماسي مغربي، أن الاضطرابات التي تعرفها دولة اثيوبيا حاليا، أدت الى إرجاء زيارة الملك محمد السادس إلى العاصمة أديس أبابا، المحطة الأولى في جولة تقوده إلى ثلاث دول في إفريقيا الشرقية تشمل تانزانيا وروندا.

وحسب موقع إيلاف الذي أورد الخبر فالإضطرابات، عادت لتفرض نفسها بقوة على المشهد الإثيوبي بعد أن ساد الظن طويلا بأن إثيوبيا ما بعد الإطاحة بنظام منغيستو هايلي ماريام عام 1991 ربما تكون قد نأت بنفسها عن الاضطرابات والخلافات السياسية التي تسود الكثير من دول إفريقيا.

وكان مبرمجا ان تشمل الجولة الملكية أيضا نيجيريا وغانا وكينيا ،لكن يبدو أنه جرى إرجاؤها الى وقت لاحق، حيث تأتي الزيارة الملكية لدول شرق إفريقيا بعد زيارات قام بها العاهل المغربي لدول غرب إفريقيا، توجت بإتفاقيات سياسية وإقتصادية مهمة.

وتأتي هذه الجولة بعد أن قرر المغرب في يوليوز الماضي العودة الى حظيرة الاتحاد الافريقي بعد أن غادرها عام 1984 عقب قبول عضوية " الجمهورية الصحراوية الوهمية " في المنظمة الإفريقية.

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