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عاجل وبالصور.. حريق مهول بمعمل للخياطة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 11:20 عاجل وبالصور.. حريق مهول بمعمل للخياطة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. حريق مهول بمعمل للخياطة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل
اندلع قبل قليل، حريق مهول داخل معمل للخياطة، يوجد على مستوى حي الأندلس رقم 1 بالبيضاء.

"شوف تيفي"

 اندلع قبل قليل، حريق مهول داخل معمل للخياطة، يوجد على مستوى حي الأندلس رقم 1 بالبيضاء.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى عين المكان، فإن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي خلال قيام عامل بإصلاح إحدى آلات الخياطة، حيث انتشرت النيران بشكل سريع في باقي جنبات المصنع نتيجة المواد القابلة للاشتعال المتواجدة به.

وأضاف الموفد بأن الحادث الذي أسفر عن خسائر مادية جسيمة، لم يتسبب لحسن الحظ في خسائر بشرية رغم خطورته، موضحا بأن عناصر الوقاية المدنية يقومون في هذه اللحظات بمحاولاتهم لإخماد النيران.

حريق مهول بمعمل للخياطة بالبيضاء

حريق مهول بمعمل للخياطة بالبيضاء

حريق مهول بمعمل للخياطة بالبيضاء

 

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المغرب شوف تيفي الخياطة حي الأندلس الخياطة البيضاء النيران

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