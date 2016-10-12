صورة فريدة للملك محمد السادس في ''الجامع''.. كيحفظ القرآن أمام فقيه يحمل العصا

من زمن ''لقراية فالجامع''، يظهر ولي العهد سيدي محمد وهو طفل إلى جانب أقرانه في المسيد.. الكل منضبط لتعاليم ''لفقيه''، وينتظر دوره لاستظهار سور من القرآن الكريم خلال الساعات الأولى من الصباح.

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من زمن "لقراية فالجامع"، يظهر ولي العهد سيدي محمد وهو طفل إلى جانب أقرانه في المسيد.. الكل منضبط لتعاليم "لفقيه"، وينتظر دوره لاستظهار سور من القرآن الكريم خلال الساعات الأولى من الصباح.

ويبدو "لفقيه" هنا تقليديا مائة بالمائة، حيث يظهر بالجلباب، "مربع الرجلين" وفي يده عصا رقيقة منحنية للضبط. وهذا يبرز درجة حرص الملك الراحل الحسن الثاني على تعليم أبنائه تعليما أصيلا، ينطلق كما قال ذات مرة من "لمسيد".

الصورة التقطت في يوليوز سنة 1976 في الكتاب القرآني في المدرسة المولوية بالرباط.