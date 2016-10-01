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عاجل.. تفكيك خليتين إرهابيتين تابعتين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في هذه المدن المغربية
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 10:17 عاجل.. تفكيك خليتين إرهابيتين تابعتين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في هذه المدن المغربية | حوادث و حقوق
عاجل.. تفكيك خليتين إرهابيتين تابعتين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في هذه المدن المغربية
تمكنت السلطات المغربية بشراكة مع السلطات الإسبانية من اعتقال 4 مغاربة ينتمون لخليتين إرهابيتين تنشطان بالبلدين وتنتميان لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بـ

"شوف تيفي"

  تمكنت السلطات المغربية بشراكة مع السلطات الإسبانية من اعتقال 4 مغاربة ينتمون لخليتين إرهابيتين تنشطان بالبلدين وتنتميان لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بـ "داعش".

وحسب وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الأربعاء، فقد تم اعتقال أربعة أشخاص منتمين لهذه الخليتين بكل من مدن تطوان، الفنيديق، وسبتة المحتلة، و مدينة أليكانتي الإسبانية.

وأضاف المصدر ذاته، بأن السلطات في المغرب وإسبانيا، أكدتا بأن المعتقلين على مستويات عالية من التطرف والخطورة، وقد التزموا بتطبيق مبادئ التنظيم المتطرف، وذلك من خلال خليتين تعملان على استقطاب جهاديين من كلا البلدين وإرسالهم للقتال في صفوفه في بؤر التوثربسوريا والعراق.

وأوضح ذات المصدر بأن المعتقلين كانوا على أتم الاستعداد إلى الانتقال لبؤر التوثر للمشاركة في أعمال القتال، أو من خلال تنفيذ هجمات إرهابية بكل من المغرب وإسبانيا.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية الإسبانية تطوان الفنيدق تنظيم الدولة الإسلامية

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