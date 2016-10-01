يا ربي السلامة..زوجة في حالة سكر طافح تقتل زوجها بطريقة بشعة ليلة عاشوراء ببني ملال.. وهذه هي التفاصيل

اهتزت مدينة بني ملال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والتي صادفت ليلة عاشوراء، على وقع جريمة مروعة بطلتها زوجة كانت في حالة سكر طافح ، أقدمت على قتل زوجها.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة بني ملال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والتي صادفت ليلة عاشوراء، على وقع جريمة مروعة بطلتها زوجة كانت في حالة سكر طافح ، أقدمت على قتل زوجها.

وحسب مصادر من بني ملال فإن الزوجة التي تعيش مشاكل مع زوجها ولها منه طفلان، اقتحمت بيت زوجها، وجهت له مجموعة من الطعنات القاتلة بواسطة مدية من الحجم الكبير، ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الزوجة فرت من مكان الحادث فور ارتكابها للجريمة، إلا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال قيامها بحملة تمشيطية باعتقالها، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق الأولي معها، بينما تم نقل جثة الزوج الضحية إلى مستودع الأموات.