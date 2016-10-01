فوج جديد من المخازنيات مدربات على استعمال السلاح والهروات قريبا في الشوارع

تضع المفتشية العامة للقوات المساعدة اللمسات الأخيرة للإعلان عن فوج جديد من ''المخازنيات''، اللواتي تلقين تكوينا جديدا، يشمل مناهج غير مسبوقة معمول بها على النطاق العالمي.

"شوف تيفي"

تضع المفتشية العامة للقوات المساعدة اللمسات الأخيرة للإعلان عن فوج جديد من "المخازنيات"، اللواتي تلقين تكوينا جديدا، يشمل مناهج غير مسبوقة معمول بها على النطاق العالمي.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم "الأربعاء" فإن مصدرها أشار إلى أن "المخازنيات" اللواتي تم اختيارهن، استفدن من فترة تدريب تجاوزت التسعة أشهر بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة، كما استفدن من برنامج تدريبات مكثفة، منها استعمال السلاح والأصفاد والهروات المستوردة من الخارج، المعروفة باسم "طونفا".

ويأتي قرار المفتشية العامة للقوات المساعدة لإعادة هيكلة وحداتها الترابية الموضوعة تحت تصرف رجال السلطة، وتعيين الجنس النسوي لتنفيذ مهام متعلقة بحفظ الأمن العام، والتنسيق في عدد من المراكز وحتى الملحقات الإدارية.