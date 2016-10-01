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النواب الجدد يتلقون دعوة للحضور إلى البرلمان مرتدين اللباس الوطني
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 09:26 النواب الجدد يتلقون دعوة للحضور إلى البرلمان مرتدين اللباس الوطني | بوليتيك
النواب الجدد يتلقون دعوة للحضور إلى البرلمان مرتدين اللباس الوطني
علمت ''شوف تيفي'' أن الفائزين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة تلقوا مساء أمس الثلاثاء إتصالا هاتفيا للحضور للبرلمان بعد غد الجمعة مرتدين الزي التقليدي الوطني.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الفائزين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة تلقوا مساء أمس الثلاثاء إتصالا هاتفيا للحضور للبرلمان بعد غد الجمعة مرتدين الزي التقليدي الوطني.

وأضافت ذات المصادر، أن النواب الجدد أخبروا من طرف إدارة أحزابهم للحضور إلى البرلمان مرتدين الزي الرسمي المتكون من "الجلباب الأبيض والسلهام والشاشية"، كما جرت العادة بمناسبة إفتتاح كل دورة برلمانية.

وينتظر أن يترأس الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية، كما ينص على ذلك الفصل 65 من دستور 2011.

وحسب الفصل 65 من الدستور، فالبرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

وسيحضر إلى جانب 395 نائبا برلمانيا جديدا، أعضاء مجلس المستشارين البالغ عددهم 120 مستشارا في الغرفة الثانية للبرلمان.

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