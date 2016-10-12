بالصورة.. المعلم سعد المجرد والجميلة نانسي عجرم يحضران لمفاجأة فنية

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الفنان المغربي سعد المجرد، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قيل بأنها تشير لعمل فني سيجمع بين النجمين قريبا.
وكان سعد المجرد قد نشر قبل مدة على حسابه بالانستغرام، صور تجمعه بنانسي عجرم، حيث وصفها بالإنسانة الرائعة ذات الروح الجميلة، وبالفنانة المبدعة.
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