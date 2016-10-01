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شخص يكبد شركة اتصالات خسائر مادية مهمة بالبيضاء..وها شنو دار
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 03:40 شخص يكبد شركة اتصالات خسائر مادية مهمة بالبيضاء..وها شنو دار | حوادث و حقوق
شخص يكبد شركة اتصالات خسائر مادية مهمة بالبيضاء..وها شنو دار
على إثر مجموعة من الشكايات التي تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية من داخل بالوعات تحت أرضية لشركات اتصالات وشركة لتدبير قطاع الكهرباء بكل من شارع مولاي اسماعيل والمنطقة الصناعية، تبين من خلالها أن

"شوف تيفي"

على إثر مجموعة من الشكايات التي تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية من داخل بالوعات تحت أرضية لشركات اتصالات وشركة لتدبير قطاع الكهرباء بكل من شارع مولاي اسماعيل والمنطقة الصناعية، تبين من خلالها أن مشتبها فيه أو فيهم تمكنوا من سرقة والإستيلاء على أسلاك نحاسية، تمكنت على إثرها مصالح أمن سيدي البرنوصي صبيحة 9 من الشهر الجاري من إيقاف شخص يبلغ من العمر 53 سنة لتورطه في هذا النوع من السرقات الموصوفة.


وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن التحريات والأبحاث الميدانية التي قامت بها عناصر فرقة الشرطة القضائية من أجل فك لغز هذه السرقات التي ألحقت أضرارا بمصالح الشركات السالفة الذكر وكبدتها خسائر مادية مهمة، أسفرت عن إيقاف المعني بالأمر وهو في حالة تلبس بسرقة وحيازة كمية مهمة من تلك الأسلاك الهاتفية النحاسية، إضافة إلى تحوزه بأدوات قاطعة ودراجة هوائية تساعده في تنقلاته داخل قطاع هذه المنطقة، كما أنه كان في حالة سكر.
وأضاف البلاغ بأن المشتبه فيه تم تقديمه إلى العدالة بتاريخ يومه من أجل السرقة الموصوفة وتعييب وإتلاف أشياء ذات منفعة عامة وحيازة أدوات قاطعة لارتكاب جنايات والسكر البين.

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