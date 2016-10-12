عاجل وخطير.. رمي طفل في شعالة عاشوراء بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل+صور

علمت ''شوف تيفي'' أن الجناح رقم 34 بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، استقبل قبل قليل حالة طفل خطيرة أصيب بحروق عقب قيام أبناء حيه بالبرنوصي برميه وسط النيران المشتعلة في العجلات المطاطية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الجناح رقم 34 بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، استقبل قبل قليل حالة طفل خطيرة أصيب بحروق عقب قيام أبناء حيه بالبرنوصي برميه وسط النيران المشتعلة في العجلات المطاطية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل البالغ 14 عاما، والذي كان في طريقه لقضاء أغراض عائلته تفاجأ بأبناء حيه يقومون برميه وسط النيران في مزحة ثقيلة ما تسبب في تعرضه لحروق خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المستشفى المذكور استقبل كذلك حالة عجوز انفجرت بين يديه "كرانادة".



