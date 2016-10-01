بالفيديو.. الشرطة تتدخل لتوقيف لاعب أثناء مباراة دولية وها علاش

في واقعة فريدة من نوعها، شهدت مباراة المنتخبين الإكوادوري والتشيلي تدخل الشرطة لإيقاف المنتخب الإكوادوري ''إينر فالنسا'' وهو بداخل الملعب.

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في واقعة فريدة من نوعها، شهدت مباراة المنتخبين الإكوادوري والتشيلي تدخل الشرطة لإيقاف المنتخب الإكوادوري "إينر فالنسا" وهو بداخل الملعب.

الشرطة الإكوادورية قامت بإلقاء القبض على لاعب إيفرتون الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بتشيلي، بسبب رفضه دفع النفقة الخاصة بابنته مما اضطره للتمثيل وإدعاء الإصابة لكن محاولته باءت بالفشل بعدما طاردته الشرطة بينما كان محملا من الطاقم الطبي إلى خارج رقعة الملعب.

إلا أنه عاد إلى صفوف بعثة منتخب بلاده الإكوادور وذلك بعدما قام بدفع النفقة الخاصة بابنته ليكون حاضرا في مواجهة بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018