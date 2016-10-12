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عاجل وبالصور.. شاب قاوم رجال الشرطة بالقنبول ليلة عاشوراء بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه
بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 00:39 عاجل وبالصور.. شاب قاوم رجال الشرطة بالقنبول ليلة عاشوراء بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. شاب قاوم رجال الشرطة بالقنبول ليلة عاشوراء بالبيضاء.. وها شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' أن سوق الزليجة بالبيضاء، شهد قبل قليل، مواجهة خطيرة بين شاب ورجال الشرطة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن سوق الزليجة بالبيضاء، شهد قبل قليل، مواجهة خطيرة بين شاب ورجال الشرطة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر الذي يتوفر على حقيبة مليئة بالمفرقعات قام بإلقاء العديد من هذه الأخيرة على رجال الشرطة خلال محاولتهم اعتقاله.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الشرطة استطاعوا السيطرة على الشاب وتصفيده قبل نقله إلى الدائرة الأمنية للتحقيق معه.


 

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المغرب شوف تيفي سوق الزليجة المدينة البيضاء رجال الشرطة

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