شاعلة في درب غلف ليلة عاشوراء.. وها شنو واقع

علمت ''شوف تيفي'' أن حي درب غلف بالبيضاء، يعرف بمختلف أزقته انطلاقا من شارع عبد الرحمان الزموري ومرورا بالزاوية ووصولا إلى شارع واطو، ''يعرف'' إحتفالية خاصة اختار خلالها أبناء الحي بمناسبة عاشوراء

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن حي درب غلف بالبيضاء، يعرف بمختلف أزقته انطلاقا من شارع عبد الرحمان الزموري ومرورا بالزاوية ووصولا إلى شارع واطو، "يعرف" إحتفالية خاصة اختار خلالها أبناء الحي بمناسبة عاشوراء إضرام النيران في العجلات المطاطية.



وحسب مصدر "شوف تيفي" من داخل أحد أشهر أحياء العاصمة الاقتصادية، فإن أبناء الحي وضعوا العشرات من العجلات المطاطية وأضرموا بها النيران، بينما اختار آخرون استخدام الشهب الاصطناعية "الفلام" للمشاركة في الاحتفالية.



وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الأحياء بالبيضاء، تعرف في هذه اللحظات، قيام مراهقين بالاحتفال من خلال ما يطلق عليه "شعالة عاشوراء".