عاجل.. نايضة في بعض أحياء البيضاء والسبب ''شعالة عاشوراء'' والاستعمال العشوائي للقنبول

تعيش العديد من أحياء مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات بمناسبة عاشوراء أجواء خاصة، حيث عمد مجموعة من المراهقين وحتى الكبار إلى إضرام النار في العجلات المطاطية.

"شوف تيفي"



تعيش العديد من أحياء مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات بمناسبة عاشوراء أجواء خاصة، حيث عمد مجموعة من المراهقين وحتى الكبار إلى إضرام النار في العجلات المطاطية.



وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإنه وبالإضافة إلى إضرام النار في العجلات المطاطية، فإن المراهقين يتبادلون الرشق بالمفرقعات، وسط غضب عارم للساكنة نتيجة ارتفاع أصوات الانفجارات.



وتحول حي سيدي عثمان بالبيضاء، مثلا، إلى مكان شبيه بساحة حرب، بعد أن قرر مجموعة من المراهقين القيام بتصرفات مجنونة، قد تتسبب في وقوع حوادث خطيرة لا قدر الله وسط غياب تام للأمن.