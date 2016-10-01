عاجل وخطير.. ها شنو وقع في سيدي معروف بالبيضاء ليلة عاشوراء بسبب المفرقعات

"شوف تيفي"
تعرض طفل يبلغ 11 عاما، قبل قليل، بحي سيد معروف بالبيضاء، إلى حادث خطير، بعد أن قام أبناء حيه برميه بمفرقعات، تسببت له في إصابات خطيرة على مستوى الأذن.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل الضحية فقد القدرة على السمع وهو الأمر الذي جعل والده يدخل في حالة هستيرية وهو يبحث عن المتسببين في إصابة طفله.
وأضاف المصدر ذاته بأن عائلة الطفل، قامت بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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