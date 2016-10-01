بالفيديو: أمينة زيزي ..المرأة المتحررة التي خلقت الاستثناء بحزب العدالة و التنمية في انتخابات 7أكتوبر تفتح قلبها لـ ''شوف تيفي''.. وها شنو قالت

قالت أمينة فوزي زيزي البرلمانية الجديدة، إن تحررها لم يمنعها من الانضمام لحزب العدالة والتنمية، والذي ترشحت باسمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة طنجة في لائحة القيادي بالحزب نجيب بوليف.

"شوف تيفي"

قالت أمينة فوزي زيزي البرلمانية الجديدة، إن تحررها لم يمنعها من الانضمام لحزب العدالة والتنمية، والذي ترشحت باسمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة طنجة في لائحة القيادي بالحزب نجيب بوليف.

وأوضحت زيزي في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، أنها اقتنعت بتوجهات الحزب وقررت الانضمام له، مؤكدة بأن حزب المصباح هو حزب المغاربة جميعا وليس هناك أناس معينون يمكنهم الانخراط به.

وأضافت برلمانية حزب المصباح بأن الحزب منفتح على جميع الثقافات والكفاءات ويمكن للمغاربة الانضمام إليه.