فضيحة..تهز أزمور ضواحي الجديدة بطلتها متزوجة ضبطت في منزلها في حضن عشيقتها..وهذه هي التفاصيل

اهتزت منطقة علي بنحمدوش بأزمور ضواحي الجديدة اليوم الثلاثاء، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة، تم ضبطها فوق فراش الزوجية مع رجل في عقده الخامس.

"شوف تيفي"



اهتزت منطقة علي بنحمدوش بأزمور ضواحي الجديدة اليوم الثلاثاء، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة، تم ضبطها فوق فراش الزوجية مع رجل في عقده الخامس.

وحسب مصادر محلية فإن السيدة المتزوجة البالغة من العمر 29 عاما، تم ضبطها رفقة عشيقها وهما منهمكين بممارسة الجنس داخل منزل زوجها، مستغلة خروج هذا الأخير.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الزوج دخل إلى المنزل وصدم من المنظر الذي أمام عينيه، حينما شاهد زوجته وهي غارقة في ممارسة الجنس مع عشيقها ليبلغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان وقامت باعتقالهما، حيث تم الاستماع لهما واعترفا بالمنسوب إليهما.