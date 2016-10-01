خاص.. بنكيران يبدأ غذ الأربعاء أولى مشاوراته وسيلتقي هذه الأحزاب

بعد أن عينه الملك محمد السادس أمس الاثنين رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وبعد اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أسر مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيلتقي غذا

شوف تيفي

بعد أن عينه الملك محمد السادس أمس الاثنين رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وبعد اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أسر مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيلتقي غذا الأربعاء قادة أحزاب الأغلبية التي شاركت في الحكومة المنتهية ولايتها.

وأضاف المصدر ذاته أن بنكيران سيلتقي قيادات أحزاب كل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تدارس حيثيات تشكيل الحكومة المقبلة على أن يلتقي باقي الأحزاب في نفس الأسبوع والنقابات الأكثر تمثيلية.

جدير بالذكر أن عبد الاله بنكيران لديه ثلاثين يوما من أجل تكوين حكومته التي ستشتغل إلى جانبه طيلة خمس سنوات، حيث من المنتظر أن يتم تعيينها قبل مؤتمر "كوب 22" الذي سينظم بمدينة مراكش على بعد شهر من الآن.