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نشرة إنذارية..أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم الشمال والوسط
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 21:11 نشرة إنذارية..أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم الشمال والوسط | مجتمع
نشرة إنذارية..أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم الشمال والوسط
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن أمطارا عاصفية قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثالثة من زوال غد الأربعاء إلى الساعة السادسة من مساء بعد غد الخميس، ستهم عددا من أقاليم الشمال والوسط.

 "شوف تيفي"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن أمطارا عاصفية قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثالثة من زوال غد الأربعاء إلى الساعة السادسة من مساء بعد غد الخميس، ستهم عددا من أقاليم الشمال والوسط.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه يرتقب تسجيل تساقطات مطرية تتراوح ما بين 40 و80 ملم بأقاليم طنجة والعرائش وشفشاون ووزان وتاونات وسيدي قاسم والحسيمة وتطوان (المرتفعات). وستهم هذه الزخات أيضا، حسب المديرية، أقاليم الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق وتازة وصفرو وإفران وخنيفرة والحاجب والقنيطرة حيث ستتراوح كمية التساقطات ما بين 30 و45 ملم.

وأضاف المصدر ذاته أن اضطرابا جويا من الشمال الغربي سيهم المغرب ابتداء من صباح يوم الاربعاء وسيعطي أمطارا عاصفية بالمناطق الواقعة غرب خط جرادة كلميم. وأفادت النشرة أيضا بأن هذه الأمطار ستكون مصحوبة برياح قوية ستهب من الجنوب الغربي على السواحل الأطلسية إلى شمال آسفي، وكذا على السهول الشمالية إلى غرب الأطلس ابتداء من صباح غد الأربعاء وبعد الزوال، مع هبوب زوابع رملية.

 

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المغرب شوف تيفي أمطار عاصفية مديرية الأرصاد الجوية المضيق القنيطرة الحاجب التساقطات

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