 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم الشمال والوسط | مجتمع

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم الشمال والوسط

العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية | دولي

العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية

شباط يهنئ بنكيران ويرسل إشارات بشأن مشاركته في التحالف الحكومي | بوليتيك

شباط يهنئ بنكيران ويرسل إشارات بشأن مشاركته في التحالف الحكومي

عاجل.. الهجوم على مسجد للشيعة خلال الاحتفال بعاشوراء في كابول.. وهذا هو عدد القتلى | دولي

عاجل.. الهجوم على مسجد للشيعة خلال الاحتفال بعاشوراء في كابول.. وهذا هو عدد القتلى

خطير.. أصغر عصابة تهاجم مستوصفا طبيا بسيدي مومن.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. أصغر عصابة تهاجم مستوصفا طبيا بسيدي مومن.. وهذه هي التفاصيل

فيديو صادم يُظهر اعتداء مراقبي تذاكر الحافلات على شاب بالضرب في أكادير يهز الفايسبوك | حوادث و حقوق

فيديو صادم يُظهر اعتداء مراقبي تذاكر الحافلات على شاب بالضرب في أكادير يهز الفايسبوك

بالفيديو: عمر دياب يكشف عن سنه الحقيقي ويحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة | ثقافة و فنون

بالفيديو: عمر دياب يكشف عن سنه الحقيقي ويحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة

مؤلم وبالصورة.. سكتة قلبية تنهي حياة تلميذ في حصة للتربية البدنية داخل مؤسسة تعليمية بتاوريرت | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. سكتة قلبية تنهي حياة تلميذ في حصة للتربية البدنية داخل مؤسسة تعليمية بتاوريرت

عاجل.. اجتماع حاسم للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبن كيران ينتظر الرد | بوليتيك

عاجل.. اجتماع حاسم للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبن كيران ينتظر الرد

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 20:35 العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية | دولي
العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية
عثر عمال نظافة،اليوم الثلاثاء ،على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة، تابعة للخطوط الجوية القطرية، بعد هبوطها في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.

"شوف تيفي"

 عثر عمال نظافة،اليوم الثلاثاء ،على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة، تابعة للخطوط الجوية القطرية، بعد هبوطها في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية، فقد ذكر ناطق بإسم مطار سوكارنو الدولي بأن الطائرة القطرية كانت قادمة من العاصمة الدوحة، بإتجاه مطار العاصمة الإندونيسية، ومباشرة بعد نزول المسافرين من الطائرة، فوجئ عمال النظافة بوجود جثة رضيع، لم يتجاوز شهره السابع، ملفوفة في ورق الحمام.

وأضافت المصدر ذاتها بأن الشرطة الإندونيسية، قامت باعتقال سيدة مع إخضاعها للفحوصات الطبية تحت الحراسة الأمنية، لكن دون ذكر فيما إذا كانت السيدة لها علاقة بالموضوع .

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جاكارتا إندونيسيا الدوحة الحمام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. الهجوم على مسجد للشيعة خلال الاحتفال بعاشوراء في كابول.. وهذا هو عدد القتلى | دولي

عاجل.. الهجوم على مسجد للشيعة خلال الاحتفال بعاشوراء في كابول.. وهذا هو عدد القتلى

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية | دولي

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية

سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه | دولي

سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه

بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط | دولي

بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاطمة الزهراء من ممرضة إلى مقعدة..قصة فتاة شابة ضحية مصحة خاصة بالبيضاء(فيديو مؤلم و مؤثر) | حالة خاصة
منذ 38 دقيقة

فاطمة الزهراء من ممرضة إلى مقعدة..قصة فتاة شابة ضحية مصحة خاصة بالبيضاء(فيديو مؤلم و مؤثر)

هدف خرافي للسعودية في مرمى الإمارات - تصفيات كأس العالم 2018 تعليق رؤوف خليف | زووم

هدف خرافي للسعودية في مرمى الإمارات - تصفيات كأس العالم 2018 تعليق رؤوف خليف

فيديو صــادم.. تعرف على مدينة الدعـــارة | زووم

فيديو صــادم.. تعرف على مدينة الدعـــارة

بالفيديو.. أفينكم ألمسؤولين.. المضاربة و الحيحة بسباب القنبول..شوفو أشنو وقع فكازا | بــووز

بالفيديو.. أفينكم ألمسؤولين.. المضاربة و الحيحة بسباب القنبول..شوفو أشنو وقع فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم الشمال والوسط | مجتمع
منذ 31 دقيقة

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم الشمال والوسط

العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية | دولي

العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية

شباط يهنئ بنكيران ويرسل إشارات بشأن مشاركته في التحالف الحكومي | بوليتيك

شباط يهنئ بنكيران ويرسل إشارات بشأن مشاركته في التحالف الحكومي

عاجل.. الهجوم على مسجد للشيعة خلال الاحتفال بعاشوراء في كابول.. وهذا هو عدد القتلى | دولي

عاجل.. الهجوم على مسجد للشيعة خلال الاحتفال بعاشوراء في كابول.. وهذا هو عدد القتلى

﻿ ﻿
اليوم 18:44 GMT

عاجل.. اجتماع حاسم للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبن كيران ينتظر الرد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.