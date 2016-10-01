العثور على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة عربية

"شوف تيفي"
عثر عمال نظافة،اليوم الثلاثاء ،على جثة رضيع داخل مرحاض طائرة، تابعة للخطوط الجوية القطرية، بعد هبوطها في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.
وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية، فقد ذكر ناطق بإسم مطار سوكارنو الدولي بأن الطائرة القطرية كانت قادمة من العاصمة الدوحة، بإتجاه مطار العاصمة الإندونيسية، ومباشرة بعد نزول المسافرين من الطائرة، فوجئ عمال النظافة بوجود جثة رضيع، لم يتجاوز شهره السابع، ملفوفة في ورق الحمام.
وأضافت المصدر ذاتها بأن الشرطة الإندونيسية، قامت باعتقال سيدة مع إخضاعها للفحوصات الطبية تحت الحراسة الأمنية، لكن دون ذكر فيما إذا كانت السيدة لها علاقة بالموضوع .
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