شباط يهنئ بنكيران ويرسل إشارات بشأن مشاركته في التحالف الحكومي

أنهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الذي عقدته عشية اليوم الثلاثاء في المقر المركزي للحزب في الرباط، وخرجت بخلاصات وقرارات في ما يخص نتائج وسيرورات الانتخابات التشريعية الأخيرة.

شوف تيفي: يونس أباعلي

أنهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الذي عقدته عشية اليوم الثلاثاء في المقر المركزي للحزب في الرباط، وخرجت بخلاصات وقرارات في ما يخص نتائج وسيرورات الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبحسب بلاغ الحزب، فإن الاستقلاليين أشادوا بمنهجية الملك محمد السادس بتعيين رئيس الحكومة، وقدموا تهنئتهم إلى حزب العدالة والتنمية بعد تصدره نتائج الانتخابات، مع تعبير اللجنة عن اعتزازها بأداء مرشحي ومرشحات ومناضلي ومناضلات حزب الاستقلال خلال الحملة الانتخابية، "وهو ما مكن الحزب من رفع عدد أصواته مقارنة مع انتخابات 2011 وكسب الرهان في 13 دائرة انتخابية جديدة"، يقول بلاغ حزب الميزان.

وعن أبرز خلاصاته وملاحظاته من العملية الانتخابية لسابع أكتوبر، سجل "الميزان" عدم ارتياحه من بعض الممارسات التي تشوه الإصلاحات السياسية والدستورية، كما أعرب الاستقلاليون عن استيائهم من التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين.

إلى جانب هذا، سجل حزب الاستقلال في بيانه قلقه من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع انتخابات 2011، "وهو ما يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع"، يضيف البلاغ، الذي سجل من خلاله أعضاء اللجنة التنفيذية خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر قبل وبعد الاقتراع، بما فيها عميلة احتساب عدد الأصوات في بعض المكاتب، "والتي حولت بكيفية عددا من المقاعد رجح حزب الاستقلال الفوز بها قبل الإعلان عن النتائج النهائية من قبل وزارة الداخلية"، يقول بلاغ الحزب.

وعلى أساس الخلاصات التي خرجت بها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فقد تقرّر تشكيل لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب، بسبب التجاوزات التي اعتبرها الحزب "فاضحة" في دوائرهم. كما جدد الحزب تأكيده على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.