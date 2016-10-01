عاجل.. الهجوم على مسجد للشيعة خلال الاحتفال بعاشوراء في كابول.. وهذا هو عدد القتلى

هاجم مسلحون حشداً من الشيعة في مسجد بمدينة كابول بأفغانستان، كانوا متجمعين قرب حسينية لإحياء ذكرى عاشوراء الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 14 قتيلا على الأقل، بحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

هاجم مسلحون حشداً من الشيعة في مسجد بمدينة كابول بأفغانستان، كانوا متجمعين قرب حسينية لإحياء ذكرى عاشوراء الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 14 قتيلا على الأقل، بحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي، قال إن 36 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم ومن بينهم مسلح.

ودخلت القوات الخاصة لفترة وجيزة حسينية كارتي ساخي بالقرب من جامعة كابول للتأكد من عدم وجود مسلحين آخرين داخلها.