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خطير.. أصغر عصابة تهاجم مستوصفا طبيا بسيدي مومن.. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 20:15 خطير.. أصغر عصابة تهاجم مستوصفا طبيا بسيدي مومن.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير.. أصغر عصابة تهاجم مستوصفا طبيا بسيدي مومن.. وهذه هي التفاصيل
بعد شكاية تقدمت بها طبيبة مسؤولة عن مستوصف طبي بحي سيدي مومن الجديد بتاريخ يوم أمس الإثنين ، تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي في نفس اليوم من إيقاف سبعة أشخاص من بينهم أربعة قاصرين تتراوح

"شوف تيفي"

بعد شكاية تقدمت بها طبيبة مسؤولة عن مستوصف طبي بحي سيدي مومن الجديد بتاريخ يوم أمس الإثنين ، تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي في نفس اليوم من إيقاف سبعة أشخاص من بينهم أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 15 سنة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "سوف تيفي" بنسخة منه فإن المعنيين بالأمر، تورطوا في سرقة بالكسر من داخل المستوصف الطبي، طالت معدات طبية وأدوية، كما أنهم تسببوا في كسر وتخريب مجموعة من الأبواب والنوافذ، وألحقوا خسائر بجدران المستوصف قبل أن ينصرفوا نحو السوق العشوائي لسيدي مومن، بحيث قاموا ببيع جهازي DVD ومعدات كهربائية إلى أشخاص تم الوصول إلى ثلاثة منهم.

وأضاف البلاغ بأنه تم وضع خمسة من الموقوفين تحت المراقبة والحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة في انتظار تقديمهم إلى العدالة رفقة اثنين آخرين في حالة سراح من أجل السرقة بالكسر وتخريب وتعييب أشياء ذات منفعة عامة وشراء مسروق.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرنوصي حي سيدي مومن المستوصف الحراسة النظرية العدالة المديرية العامة للأمن الوطني

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