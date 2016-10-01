فيديو صادم يُظهر اعتداء مراقبي تذاكر الحافلات على شاب بالضرب في أكادير يهز الفايسبوك

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو صادم، يُظهر قيام مراقبي التذاكر بأحد الحافلات العمومية بالاعتداء بالضرب على شاب في مدينة أكادير.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو صادم، يُظهر قيام مراقبي التذاكر بأحد الحافلات العمومية بالاعتداء بالضرب على شاب في مدينة أكادير.

وفور تداول هذا الفيديو الصادم، تفاعل النشطاء بشكل لا يصدق، كاشفين عن معاناة المواطن مع "الكونترولا" في الحافلات العمومية، وخاصة الأطفال والشباب الذين يجدون أنفسهم عرضة للضرب والإهانة، موضحين بأن البعض من مراقبي التذاكر بالحافلات يتجاوزون المهمة المنوطة بهم، ويقومون بتصرفات وتجاوزات يعاقب عليها القانون.