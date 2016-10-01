بالفيديو: عمر دياب يكشف عن سنه الحقيقي ويحتفل بعيد ميلاده بطريقة غريبة

نشر الفنان المصري عمرو دياب على صفحته الشخصية بانستغرام فيديو احتفاله في صالة الألعاب الرياضية ''الجيم''، بعيد ميلاده 55 والذي يوافق 11 أكتوبر من كل سنة.

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



نشر الفنان المصري عمرو دياب على صفحته الشخصية بانستغرام فيديو احتفاله في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، بعيد ميلاده 55 والذي يوافق 11 أكتوبر من كل سنة.

وقدعلّق عمرو دياب على الفيديو قائلا " أحتفل بعيد ميلادى الـ 55 في الجيم".

وتجدر الاشارة بأن "عمر دياب " دخل موسوعة غينيس العالمية كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية .