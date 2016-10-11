مؤلم وبالصورة.. سكتة قلبية تنهي حياة تلميذ في حصة للتربية البدنية داخل مؤسسة تعليمية بتاوريرت

فارق الحياة صباح اليوم الثلاثاء، تلميذ يدرس بالثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية علال بن عبدالله، نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة خلال حصة مادة التربية البدنية .

"شوف تيفي"

فارق الحياة صباح اليوم الثلاثاء، تلميذ يدرس بالثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية علال بن عبدالله، نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة خلال حصة مادة التربية البدنية .

وحسب مصادر محلية، فإن التلميذ البالغ قيد حياته 17 عاما، والقاطن بدوار غفولة، أصيب بإغماء مفاجئ وسقط على الأرض وسط زملائه في مشهد وصف بالمؤلم، خلال حصة مادة التربية البدنية بالمؤسسة التعليمية المذكورة، وبالرغم من الإسعافات الأولية التي قُدمت له بعين المكان، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى الإقليمي بتاوريرت .

وأضافت المصادر ذاتها بأن حالة من الحزن، عمت المؤسسة، حيث أصيب أصدقاء الراحل بالصدمة لما وقع لزميلهم الذي خطفهم الموت فاجأة وبدون سابق إنذار.