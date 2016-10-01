عاجل.. اجتماع حاسم للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبن كيران ينتظر الرد

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يجتمع في هذه الأثناء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في المقر المركز للحزب في الرباط، لحسم الموقف النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة التي انطلقت المشاورات لتشكيلها أو البقاء في صفوف المعارضة.
ويعتبر هذا الاجتماع حاسما ليس فقط لحزب الاستقلال، بل أيضا لحزب العدالة والتنمية الذي بدأ مشاوراته الماراطونية لتشكيل الحكومة، نظرا لعدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، والتي جعلته يتموقع في المرتبة الثالثة.
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