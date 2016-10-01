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قنبلة داخل فندق بمراكش تستنفر الأجهزة الأمنية
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 18:23 قنبلة داخل فندق بمراكش تستنفر الأجهزة الأمنية | حوادث و حقوق
قنبلة داخل فندق بمراكش تستنفر الأجهزة الأمنية
تمكنت الشرطة العلمية بمدينة مراكش من إبطال مفعول قنبلة تقليدية ، بعدما كانت متواجدة بالحديقة الخارجية لإحدى الفنادق بالحي الشتوي، بعدما تم العثور عليها من طرف أحد حراس السيارات اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي

 تمكنت الشرطة العلمية بمدينة مراكش من إبطال مفعول قنبلة تقليدية ، بعدما كانت متواجدة بالحديقة الخارجية لإحدى الفنادق بالحي الشتوي، بعدما تم العثور عليها من طرف أحد حراس السيارات اليوم الثلاثاء.

وحسب مصادر محلية، فإن القنبلة تم العثور عليها أولا من طرف حارس السيارات بأحد شوارع الحي الشتوي، كان قد دخل للحديقة المذكورة لملئ قنينة بالماء ليتم العثور على القنبلة مربوطة بهاتف نقال، دون أن يعرف أنها قنبلة، ليدخلها إلى الفندق، ويقدمها للمسؤولين ليخرجوا هلعا إلى الخارج خوفا من أن تنفجر.

وأضافت ذات المصادر أنه بعد الواقعة تم إشعار العناصر الأمنية للتدخل، كما حج العديد من المسؤولين الأمنيين مرفوقين بعناصر الشرطة العلمية.

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العثور قنبلة مراكش تستنفر الأجهزة الأمنية

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