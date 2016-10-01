عاجل و انفراد: شبيهة مختطفة الرضيعة التي تعمل بحمام شعبي تقطن بحي درب غلف بالبيضاء و هذا هو القاسم المشترك بينها و بين المختطِفة

علمت ''شوف تيفي''،أن المشتبه بها في اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، هي سيدة متزوجة و أم لطفلين تعمل بحمام شعبي و تقطن في منزل متواضع بحي درب غلف بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"،أن المشتبه بها في اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، هي سيدة متزوجة و أم لطفلين تعمل بحمام شعبي و تقطن في منزل متواضع بحي درب غلف بالدار البيضاء.

و حسب مقربين من السيدة التي تم إطلاق سراحها بعد التأكد من براءتها،فإن القاسم المشترك بينها و بين المبحوث عنها،هو شبهها القريب جدا من ملامح الصورة التقريبية التي كانت المصالح الأمنية قد عممتها بعد اختطاف الرضيعة.

هذا و كانت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء،ألقت القبض على مشتبه فيها في قضية خطف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء شهر شتنبر الماضي.

و تجدر الإشارة أن عائلة الرضيعة تمكنت من استرجاع فلذة كبدها بعد أسبوع من المعاناة و لازالت الأبحاث جارية للكشف عن مرتكب هذه الجريمة .