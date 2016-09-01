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طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك | نت 2.0

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طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 16:55 طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك | نت 2.0
طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك
كشف تقنيون أمريكيون،أن هناك طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كان حسابك عبر ''الفايسبوك'' قد تعرض للاختراق أم لا، وذلك من خلال فتح قائمة الإعدادات على فيسبوك والضغط على خيار الحماية أو Security لتظهر لك قائمة

شوف تيفي:وكالات

كشف تقنيون أمريكيون،أن هناك طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كان حسابك عبر "الفايسبوك" قد تعرض للاختراق أم لا، وذلك من خلال فتح قائمة الإعدادات على فيسبوك والضغط على خيار الحماية أو Security لتظهر لك قائمة جديدة من الخيارات.

ومن خلال خيار "Where You're Logged In" الذي يشير إلى الأماكن والأجهزة المسجل الدخول إلى حسابك منها، يمكنك تعرّف ما إذا كان حسابك قد تعرض للاختراق أم لا.

فيمكن للهاكرز اختراق حسابات الأشخاص على الفايسبوك بطرق مختلفة، حيث توفر هذه الحسابات الكثير من المعلومات الشخصية التي يستخدمونها لسرقة هوية المستخدم الشخصية.

وبالإضافة إلى ذلك، هنالك عدد من الطرائق الأخرى لمعرفة ما إذا كان الحساب مخترقا أم لا، من بينها تغيير اسمك أو تغيير تاريخ ميلادك أو كلمة المرور، وإرسال أحدهم رسائل من صفحتك الشخصية لم تقم أنت نفسك بكتابتها.

 

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شوف تيفي المغرب اختراق فايسبوك حساب شخصي

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