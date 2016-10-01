بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سوق الأربعاء، اليوم الثلاثاء، من توقيف ستة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سوق الأربعاء، اليوم الثلاثاء، من توقيف ستة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج الشهب والمفرقعات النارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي أسفرت عن حجز 96 علبة من هذه المواد المحظورة، تضم ما مجموعه 180 ألف و 600 وحدة من الشهب والمرفقعات النارية.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد مصدر هذه المواد المحجوزة.