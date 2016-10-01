عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بالدار البيضاء بحي أناسي، قامت بتوقيف حوالي 30 شخصا من بينهم نساء، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في أنهم من المتربصين بالملك محمد السادس.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بالدار البيضاء بحي أناسي، قامت بتوقيف حوالي 30 شخصا من بينهم نساء، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في أنهم من المتربصين بالملك محمد السادس.

وحسب أحد الموقوفين في اتصال له مع "شوف تيفي" من وسط إحدى الدوائر الأمنية، فإنه تفاجأ بالأمن يقوم باقتياده رفقة مجموعة من الأشخاص بواسطة سيارة للشرطة بواسطة سيارة للشرطة بعد أن عثروا لديهم على نسخ من سير ذاتية ونسخ من بطائقهم الوطنية.

وأوضح ذات المتصل بأنه كان يرغب في المشاركة في استقبال الملك الذي سيفتتح أحد المراكز الصحية بحي أناسي اليوم، إلا أن الأمر لم يتم بعد أن تم إيقافه، موضحا بأن التحقيقات معهم ما تزال جارية.