الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية

ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة المحلية اعتقلت، صباح اليوم الثلاثاء، رجلين يشتبه في انتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية ''داعش'' وثالثا اتهم بنشر رسائل لمتشددين إسلاميين على مواقع التواصل

شوف تيفي

ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة المحلية اعتقلت، صباح اليوم الثلاثاء، رجلين يشتبه في انتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وثالثا اتهم بنشر رسائل لمتشددين إسلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن الشرطة اعتقلت إسبانيا من أصل مغربي ومواطنا مغربيا قيل إنهما على تواصل مع زعماء التنظيم المتشدد، ووزعا مواد للتجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي من مسقط رأسهما في خيخون وسان سيباستيان.

أما الرجل الثالث المعتقل فهو إسباني يبلغ من العمر 38 عاما اعتقل بعد أن ربطته الشرطة بتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تمجد المتشددين الإسلاميين، وكشفت مداهمة لمنزلين عن مخابئ لأسلحة محظورة، واعتقل الرجل في مدينة مانريسا الشمالية ولا صلة مباشرة بينه وشبكات المتشددين.