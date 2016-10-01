مشرملون بالأسلحة البيضاء يقطعون يد شاب ويرسلونه إلى المستشفى ما بين الحياة والموت في مراكش

عاش شاب صباح اليوم الثلاثاء، الجحيم ، خلال مروره في طريق عمله من المدينة العتيقة لمراكش، حينما اعترض سبيله ''مشرملون'' مسلحون بالسيوف البيضاء، وقاموا ببتر يده بطريقة بشعة تهز النفوس.

"شوف تيفي"

عاش شاب صباح اليوم الثلاثاء، الجحيم ، خلال مروره في طريق عمله من المدينة العتيقة لمراكش، حينما اعترض سبيله "مشرملون" مسلحون بالسيوف البيضاء، وقاموا ببتر يده بطريقة بشعة تهز النفوس.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب كان في طريق عمله، وتفاجأ بأفراد عصابة مدججين بالأسلحة البيضاء يعترضون طريقه، ويوجهون له مجموعة من الطعنات التي تسببت إحداها في بتر يده.

وأضافت المصادر ذاتها بان أفراد هذه العصابة فروا إلى وجهة غير معلومة فور ارتكابهم للجريمة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.