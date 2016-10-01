 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك | نت 2.0

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء | حوادث و حقوق

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية | دولي

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية

مشرملون بالأسلحة البيضاء يقطعون يد شاب ويرسلونه إلى المستشفى ما بين الحياة والموت في مراكش | حوادث و حقوق

مشرملون بالأسلحة البيضاء يقطعون يد شاب ويرسلونه إلى المستشفى ما بين الحياة والموت في مراكش

سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في كوب 22 | منوعات

سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في ''كوب 22''

سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه | دولي

سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه

بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا على رأس الحكومة.. | بوليتيك

بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا

بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط | دولي

بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في ''كوب 22''
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 16:22 سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في كوب 22 | منوعات
سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في ''كوب 22''
ستشارك لوحة فنية رسمها سجين من داخل زنزانته بسجن القنيطرة في قمة المناخ “كوب 22″ المرتقب انعقاده بمراكش نونبر المقبل.

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري

ستشارك لوحة فنية رسمها سجين من داخل زنزانته بسجن القنيطرة في قمة المناخ “كوب 22″ المرتقب انعقاده بمراكش نونبر المقبل.

وقد رسم السجين "جعواني رابح"، المحكوم بالإعدام، والبالغ من العمر 55 سنة، لوحة فنية لرجل يسير في اتجاه واد وسط الجبال، وطيور تحلق في سماء صافية.

و جدير بالذكر أن، أسماء بارزة ستحضر المؤتمر العالمي للمناخ، الذي تحتضه مراكش، في نونبر المقبل كالممثل العالمي، والنجم الأمريكي، "ليوناردو ديكابريو"، المعروف باهتمامه بالبيئة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سجن القنيطرة.محكوم بالاعدام.كوب22.مراكش.علاء الصنوبري.شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس | منوعات

بالفيديو: ساحرة تغيّر ملابسها 18 مرّة خلال دقيقة.. وتدخل موسوعة غينيس

بالفيديو.. شاب مسلم كتب أنا متشرد في الشارع بلندن..وهكذا كانت ردة فعل المارة | منوعات

بالفيديو.. شاب مسلم كتب ''أنا متشرد'' في الشارع بلندن..وهكذا كانت ردة فعل المارة

أردوغان يقرر افتتاح مشروع ضخم في تركيا والمغاربة يقولون: ها العدالة والتنمية ديال بصح | منوعات

أردوغان يقرر افتتاح مشروع ضخم في تركيا والمغاربة يقولون: ها العدالة والتنمية ديال بصح

للتخلص من عبارة العانس..فتاة تتزوج لمدة أسبوع واحد ثم تطلب الطلاق | منوعات

للتخلص من عبارة العانس..فتاة تتزوج لمدة أسبوع واحد ثم تطلب الطلاق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر للملك محمد السادس بعد فاجعة درب السلطان..منين رابولينا ديورنا غانعسو فالزنقة و حنا غير خياطات(فيديو) | بــووز
منذ 42 دقيقة

نداء مؤثر للملك محمد السادس بعد فاجعة درب السلطان..منين رابولينا ديورنا غانعسو فالزنقة و حنا غير خياطات(فيديو)

لماذا تخاف القطط من الخيار | زووم

لماذا تخاف القطط من الخيار

وزارة التربية الوطنية تخرج ببلاغ هام بعد انتشار صور لأغلفة المقررات الجديدة للتربية الاسلامية ! | قنوات أخرى

وزارة التربية الوطنية تخرج ببلاغ هام بعد انتشار صور لأغلفة المقررات الجديدة للتربية الاسلامية !

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان | بــووز

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك | نت 2.0
منذ 44 دقيقة

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء | حوادث و حقوق

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية | دولي

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية

﻿ ﻿
اليوم 16:44 GMT

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.