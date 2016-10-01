سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في ''كوب 22''

ستشارك لوحة فنية رسمها سجين من داخل زنزانته بسجن القنيطرة في قمة المناخ “كوب 22″ المرتقب انعقاده بمراكش نونبر المقبل.

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



ستشارك لوحة فنية رسمها سجين من داخل زنزانته بسجن القنيطرة في قمة المناخ “كوب 22″ المرتقب انعقاده بمراكش نونبر المقبل.

وقد رسم السجين "جعواني رابح"، المحكوم بالإعدام، والبالغ من العمر 55 سنة، لوحة فنية لرجل يسير في اتجاه واد وسط الجبال، وطيور تحلق في سماء صافية.

و جدير بالذكر أن، أسماء بارزة ستحضر المؤتمر العالمي للمناخ، الذي تحتضه مراكش، في نونبر المقبل كالممثل العالمي، والنجم الأمريكي، "ليوناردو ديكابريو"، المعروف باهتمامه بالبيئة.