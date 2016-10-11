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سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 16:20 سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه | دولي
سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه
ألقت الشرطة الألمانية بالإضافة إلى وحدات الكوماندو القبض على اللاجئ السوري المدعو جابر البكر والبالغ من العمر 22 عاما، تشتبه السلطات بتحضيره لهجوم إرهابي لصالح تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة ب''

شوف تيفي

 ألقت الشرطة الألمانية بالإضافة إلى وحدات الكوماندو القبض على اللاجئ السوري المدعو جابر البكر والبالغ من العمر 22 عاما، تشتبه السلطات بتحضيره لهجوم إرهابي لصالح تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة ب" داعش " وذلك بعد عملية بحث واسعة بألمانيا والدول المجاورة.

 وحسب تقارير ألمانية فإن، الشخص المذكور تم القبض عليه بفضل شخصٍ سوري قام بالتبليغ عنه عندما شاهده بمحطة القطارات الرئيسية في مدينة لايبزغ التي تبعد 100 كيلو متر عن مكان سكنه السابق، ليسأله إن كان يستطيع النوم في منزله، ليكتشف بعدها أنه يشكل مذكرة بحث ليقوم بمساعدة من أصدقائه بالمنزل بالسيطرة عليه وتقييده إلى الأريكة، لتعتقله القوات الخاصة ونقله لمركز الشرطة حيث تم التأكد من هويته

ومن جهتها شكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا شتاينسلاف تيليش الشاب السوري الذي قام بالتبليغ عن المشتبه به.

 وللإشارة فإن الشرطة الألمانية كانت قد عثرت السبت المنصرم على متفجرات أثناء عملية تفتيش أجرتها بمنزل سوري يشتبه أنه كان يخطط لشن هجوم انتحاري بألمانيا، لتطلق بعد ذلك عملية البحث عن المعني بالأمر.

سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه

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