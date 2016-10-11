بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا على رأس الحكومة..

شارك عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، زوال اليوم الثلاثاء، بمدينة القنيطرة، في تشييع جنازة أحمد الحمداوي، والد محمد الحمداودي، مرشح حزب المصباح الذي

"شوف تيفي"



شارك عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، زوال اليوم الثلاثاء، بمدينة القنيطرة، في تشييع جنازة أحمد الحمداوي، والد محمد الحمداودي، مرشح حزب المصباح الذي ضمن لهذا الأخير مقعدا برلمانيا في العرائش.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم دفن والد الحمداوي بمقبرة سيدي التجاري بمدينة القنيطرة، بعد صلاة الجنازة بمسجد بدر.

وأضاف المصدر ذاته بأن أبز قياديي حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، حضروا الجنازة وقدموا الدعم إلى محمد الحمداوي.