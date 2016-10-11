 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك | نت 2.0

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء | حوادث و حقوق

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية | دولي

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية

مشرملون بالأسلحة البيضاء يقطعون يد شاب ويرسلونه إلى المستشفى ما بين الحياة والموت في مراكش | حوادث و حقوق

مشرملون بالأسلحة البيضاء يقطعون يد شاب ويرسلونه إلى المستشفى ما بين الحياة والموت في مراكش

سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في كوب 22 | منوعات

سجين محكوم بالإعدام يشارك بلوحة رسمها من داخل زنزانته في ''كوب 22''

سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه | دولي

سوريان يعتقلان انتحاريا من تنظيم الدولة الاسلامية بألمانيا بعدما فشلت الشرطة في القبض عليه

بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا على رأس الحكومة.. | بوليتيك

بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا

بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط | دولي

بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا على رأس الحكومة..
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 16:15 بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا على رأس الحكومة.. | بوليتيك
بالفيديو والصورة.. بنكيران في مقبرة بالقنيطرة لدفن والد الحمداوي..في اليوم الأول على تعيينه مجددا على رأس الحكومة..
شارك عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، زوال اليوم الثلاثاء، بمدينة القنيطرة، في تشييع جنازة أحمد الحمداوي، والد محمد الحمداودي، مرشح حزب المصباح الذي

"شوف تيفي"

شارك عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، زوال اليوم الثلاثاء، بمدينة القنيطرة، في تشييع جنازة أحمد الحمداوي، والد محمد الحمداودي، مرشح حزب المصباح الذي ضمن لهذا الأخير مقعدا برلمانيا في العرائش.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم دفن والد الحمداوي بمقبرة سيدي التجاري بمدينة القنيطرة، بعد صلاة الجنازة بمسجد بدر.

وأضاف المصدر ذاته بأن أبز قياديي حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، حضروا الجنازة وقدموا الدعم إلى محمد الحمداوي.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية أحمد الحمداوي حزب المصباح صلاة الجنازة مسجد بدر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الاتحاد الاشتراكي يقرر رفع مذكرة إلى الملك ويؤكد أن تحالفه مع البيجيدي رهين باتصال الأخير به | بوليتيك

الاتحاد الاشتراكي يقرر رفع مذكرة إلى الملك ويؤكد أن تحالفه مع البيجيدي رهين باتصال الأخير به

الوزاني طلق حزب العهد بلا رجعة و أصبح مناضلا في حزب البيجيدي ينتظر حقيبة وزارية | بوليتيك

الوزاني طلق حزب العهد بلا رجعة و أصبح مناضلا في حزب البيجيدي ينتظر حقيبة وزارية

خبر سار..زيادة مرتقبة في أجور الجيش و القوات المساعدة | بوليتيك

خبر سار..زيادة مرتقبة في أجور الجيش و القوات المساعدة

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية | بوليتيك

منيب تتسبب في إقالة عضو في حزب جبهة القوى الديمقراطية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر للملك محمد السادس بعد فاجعة درب السلطان..منين رابولينا ديورنا غانعسو فالزنقة و حنا غير خياطات(فيديو) | بــووز
منذ 43 دقيقة

نداء مؤثر للملك محمد السادس بعد فاجعة درب السلطان..منين رابولينا ديورنا غانعسو فالزنقة و حنا غير خياطات(فيديو)

لماذا تخاف القطط من الخيار | زووم

لماذا تخاف القطط من الخيار

وزارة التربية الوطنية تخرج ببلاغ هام بعد انتشار صور لأغلفة المقررات الجديدة للتربية الاسلامية ! | قنوات أخرى

وزارة التربية الوطنية تخرج ببلاغ هام بعد انتشار صور لأغلفة المقررات الجديدة للتربية الاسلامية !

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان | بــووز

تعزيزات أمنية مكثفة بعد فاجعة درب السلطان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك | نت 2.0
منذ 45 دقيقة

طرق و حيل بسيطة بخصوص اختراق حسابك الشخصي بالفايسبوك

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء | حوادث و حقوق

بمناسبة عاشوراء.. ها شحال من واحد شدو وها شحال ديال القنبول والشهب لقاو بمدينة سوق الأربعاء

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية | دولي

الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين لهما علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية

﻿ ﻿
اليوم 16:44 GMT

عاجل.. المصالح الأمنية توقف 30 شخصا يشتبه في أنهم متربصون بالملك بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.