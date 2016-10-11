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بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 15:25 بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط | دولي
بالصور.. تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط
كشفت شركة ''ENBO'' التركية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، عن نموذجا لسيارة كهربائية صديقة للبيئة، تنوي البدء في تصنيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن حصلت على موافقة السلطات

"شوف تيفي"


كشفت شركة "ENBO" التركية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، عن نموذجا لسيارة كهربائية صديقة للبيئة، تنوي البدء في تصنيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن حصلت على موافقة السلطات التركية.

وحسب ما نشرته صحيفة "يني شفق" على هامش معرض "بيغا" المتخصص في تكنولوجيا الثروة الزراعية والحيوانية المقام في تركيا، فقد لاقت السيارة استحسان الحضور ولفتت مميزاتها انتباه العديد من الشركات الزائرة.

وأوضحت الصحيفة أن السيارة لها العديد من المواصفات فهي قادرة على قطع مسافة تصل لـ 100 كيلومتر بسرعة تصل لـ 45 كليومتراً/الساعة، معتمدة بذلك على بطارية إلكترونية يمتد عمرها لأكثر من ساعتين ونصف وقابلة للشحن، مؤكداً أن تكلفة شحنها لن تتجاوز دولاراً أمريكي واحد، أي حوالي 7 دراهم مغربية.

وأكد جيراي أن السيارة الأولى من نوعها في تركيا، ستصنع بالكامل في مصانع تركية، بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة من قبل وزارة الصناعة التركية، وبذلك سيتراوح سعرها بين 3 و5 آلاف دولار أميركي، أي حوالي 40 ألف درهم مغربي، وتتميز هذه السيارة التي تتسع لشخصين، بأنظمة تشبه إلى حد كبير تلك المتواجدة في السيارات الأخرى بالإضافة لنظام حماية متكامل، وجهاز للتحكم بها عن بعد، كما ويمكن للسيارة الرجوع للوراء بسهولة على عكس النماذج السابقة التي صنعتها الشركة، وسيتم تصديرها لدول العالم بداية العام المقبل.
تركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقطتركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقطتركيا تخترع سيارة رائعة تقطع مسافة 100 كلم بسبعة دراهم فقط


 

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