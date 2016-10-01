الاتحاد الاشتراكي يقرر رفع مذكرة إلى الملك ويؤكد أن تحالفه مع البيجيدي رهين باتصال الأخير به

قررت قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي رفع مذكرة إلى الملك، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب، يوم أمس الاثنين، الذي ناقش بإسهاب النتائج المتحصل عليها في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر،

شوف تيفي

قررت قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي رفع مذكرة إلى الملك، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب، يوم أمس الاثنين، الذي ناقش بإسهاب النتائج المتحصل عليها في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، والتي أفرزت فوزه بـ 20 مقعدا فقط.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المذكرة التي تقرر رفعها إلى الملك، عبّر من خلالها الحزب عن أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الأخيرة، "أفرزت بروز قطبية سياسية حادة مقابل تراجع القوى السياسية التقليدية"، كما أشار الحزب في مذكرته، إلى "استعمال الدين والإعانات عن طريق حركة دعوية واستعمال المال وتدخل رجال السلطة".

وفي ما يخص إمكانية دخوله التحالف الحكومي المقبل، فقد ذكرت مصادر إعلامية أن رفاق إدريس لشكر رهنوا ذلك باتصال حزب العدالة والتنمية بحزب الوردة وعرض فكرة التحالف معهم، وبالتالي كل الإمكانيات مطروحة في هذا الجانب.



