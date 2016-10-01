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هذا ما وقع لزعيم أخطر عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والاختطاف والاغتصاب بالفقيه بنصالح
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 14:53 هذا ما وقع لزعيم أخطر عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والاختطاف والاغتصاب بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
هذا ما وقع لزعيم أخطر عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والاختطاف والاغتصاب بالفقيه بنصالح
أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح ، أول أمس الأحد ، زعيم عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب على أنظار الوكيل العام للملك لدى

 "شوف تيفي"+"و م ع"

أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح ، أول أمس الأحد ، زعيم عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.

وذكر مصدر أمني أن المشتبه به (المزداد سنة 1991)، الذي كان مبحوثا عنه بموجب أربع مذكرات بحث وطنية ومن ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة والاغتصاب، يتابع بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة بجناية، مضيفا أن التحقيق الذي أجرته العناصر الأمنية كشف عن تورطه في تنفيذ 24 عملية سرقة بمختلف أحياء المدينة، إضافة إلى العديد من عمليات السرقة بمختلف مناطق الإقليم تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال دراجة نارية.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر اعترف، خلال مراحل التحقيق، باقترافه لمجموعة من السرقات بمعية شخصين يقضيان عقوبة حبسية من أجل تكوين عصابة إجرامية بعد إيقافهما الصيف الماضي من طرف شرطة مدينة سوق السبت ، مشيرا إلى أن الموقوف كان يتزعم عصابة إجرامية، تم تفكيكها في 14 من شهر أبريل من السنة الماضية، روعت ساكنة عدد من مناطق إقليم الفقيه بن صالح وخاصة بأولاد زمام وسيدي عيسى ودار ولد زيدوح وأولاد عياد ولبرادية وسوق السبت.

يذكر أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، كانت قد تمكنت، الأسبوع الماضي بحي المصلى بالفقيه بن صالح ، من توقيف المشتبه به رفقة شاب آخر على متن دراجة نارية وهما في حالة سكر طافح.

 

 

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