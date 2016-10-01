صادم و بالفيديو..القضاء ينصف الطبيب الذي ضُبط يمارس الجنس مع طبيبة أخرى داخل مستشفى بوجدة و هذا ما قرره

جرى يوم الاثنين، تنفيذ حكم الإفراغ في حق عائلة الطبيب الذي ضبطته زوجته يمارس الجنس مع زميلة له داخل مستشفى في حملة تطوعية بمدينة بوعرفة،وسط صدمة قوية.

شوف تيفي



جرى يوم الاثنين، تنفيذ حكم الإفراغ في حق عائلة الطبيب الذي ضبطته زوجته يمارس الجنس مع زميلة له داخل مستشفى في حملة تطوعية بمدينة بوعرفة،وسط صدمة قوية.



و قد عبرت (الزوجة) هدى السملالي في تصريح لحظة الإفراغ توصلت"شوف تيفي" بنسخة منه،عن سخطها و تذمرها من هذا القرار الذي سيلقي بها و بأولادها الثلاث إلى الشارع بعدما فقدت عملها حيث كانت تشتغل كمهندسة.



و قد أصبحت الزوجة المتضررة من خيانة زوجها جراح العيون، مضطرة لمغادرة بيت الزوجية رفقة أطفالها بعدما حصل زوجها بطرق غير مفهومة حسب قولها،على حكم بإفراغهم بعد عِشْرة دامت 24 سنة.





و كانت قضية جنسية تعود لسنة 2014 بطلها بروفيسور جراح لطب العيون بمستشفى الفارابي بوجدة، ضُبط و هو يمارس الجنس مع زميلته الطبيبة التي كانت آنذاك متزوجة.







