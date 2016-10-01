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الوزاني طلق حزب العهد بلا رجعة و أصبح مناضلا في حزب البيجيدي ينتظر حقيبة وزارية
بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 14:17 الوزاني طلق حزب العهد بلا رجعة و أصبح مناضلا في حزب البيجيدي ينتظر حقيبة وزارية | بوليتيك
الوزاني طلق حزب العهد بلا رجعة و أصبح مناضلا في حزب البيجيدي ينتظر حقيبة وزارية
أكد نجيب الوزاني في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أنه ودع حزب العهد الذي كان يرأسه بلارجعة، وأنه سيستمر مع حزب العدالة والتنمية كمناضل أو متعاطف، وأصر على موقفه بالقول: ''هذا قرار نهائي لارجعة فيه''.

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

أكد نجيب الوزاني في تصريح لـ "شوف تيفي" أنه ودع حزب العهد الذي كان يرأسه بلارجعة، وأنه سيستمر مع حزب العدالة والتنمية كمناضل أو متعاطف، وأصر على موقفه بالقول: "هذا قرار نهائي لارجعة فيه".
وعن سر انضمامه واستمراره في العمل مع حزب البيجيدي، قال الوزاني: " حزب العدالة والتنمية يدافع عن الحق وعن الوطن ويحارب الفساد" وأضاف " الأحزاب الصغيرة لم يعد لها أي دور، ولاتستطيع أن تتعايش في ظل ما يقع، وأنا قدمت استقالتي من حزب العهد وأتمنى للإخوة النجاح والتوفيق". وعن سر هذا القرار، وهل له علاقة بمفاوضات تشكيل الحكومة، طرحنا السؤال على الوزاني: لنفرض جدلا أن بن كيران عرض عليك منصب وزير الصحة، هل تقبل هذا المنصب؟ فرد ضاحكا " هذا السؤال سأجيب عليه بعد يومين". ليترك الوزاني السؤال معلقا إلى حين، ولربما في انتظار بشرى سارة من رئيس الحكومة!

 

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الوزارني حزب العهد شوف تيفي المغرب العدالة و التنمية حقيبة وزارية مناضل

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