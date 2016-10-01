في أقل من شهر.. جزائرية أخرى تقتل طفليها وتنتحر..وهذه هي التفاصيل

اهتزت بلدية حجوط في ولاية تيبازة بالجزائر، على وقع فاجعة حقيقة، اليوم الثلاثاء، بطلتها أم، قامت بقتل ابنيها من خلال رميهما من الطابق الرابع لمنزلها والانتحار بالقفز من ذات الطابق.

"شوف تيفي"

اهتزت بلدية حجوط في ولاية تيبازة بالجزائر، على وقع فاجعة حقيقة، اليوم الثلاثاء، بطلتها أم، قامت بقتل ابنيها من خلال رميهما من الطابق الرابع لمنزلها والانتحار بالقفز من ذات الطابق.

وحسب موقع البلاد الجزائري، فإن الأم لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى ، مشيرا إلى تفاصيل هذه الفاجعة التي كانت بدايتها بدخول الأم التي تعاني من اضطرابات نفسية في حالة هستيرية، وقيامها برمي طفليها المدعوين " ب. سمير" البالغ من العمر 10 أشهر و"ب. نور الدين " البالغ من العمر عامين ٬ من الطابق الرابع للعمارة التي يقع فيها المنزل ما أدى إلى وفاة الطفلين على الفور، قبل أن تقوم بالانتحار بالقفز من ذات الطابق غير أنها تلقت إصابات خطيرة على مستوى عديد المناطق من الجسم ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجارة الجزائر وفي أقل من الشهر الواحد، شهدت جريمة مماثلة، حينما أقدمت أم على ذبح طفليها بمدينة قسنطينة.